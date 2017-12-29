Желающие улететь за границу россияне смогут быстро оплатить долги в аэропорту

В крупных международных аэропортах страны с сегодняшнего дня и в течение всей праздничной недели пассажиров вместо Деда Мороза будут встречать судебные приставы. Исключительно чтобы помочь тем, кто решил отметить Новый год за границей, не расплатившись на родине по старым долгам.
Примерно 1,7 миллиона россиян не смогут выехать в Новом году за границу, потому что для них действует ограничение из-за долгов. Приставы вправе его ввести, если долгов больше 30 тысяч рублей. А если речь об алиментах, то и 10 не заплаченных вовремя тысяч хватит.
Многие узнают о долге уже в аэропорту во время паспортного контроля. Пограничник сможет увидеть, что ФСПП наложила запрет на выезд, это отобразится в базе данных. В обычные дни можно было бы считать, что отпуск провален, потому что уладить формальности было бы невозможно: нужно оплатить долг, уведомить пристава, тот ставит в известность центральное управление в Москве, и только оттуда эта информация приходит к пограничникам — целая бюрократическая процедура. Но новогодние праздники — это же время чудес. И приставы чуть менее суровы, и уж точно более оперативны, чем обычно.
Всю эту процедуру можно будет провернуть всего за полчаса-час. Для этого прямо в залах вылета международных аэропортов появились стойки, где уже дежурят приставы. Там можно будет оплатить долг.
Игорь Мартынов, судебный пристав-исполнитель Чертановской ОСП ФСП Москвы: «Способы оплаты традиционные: кассы банков и подтверждающие документы о том, что оплата произведена. Сегодня и праздничные дни база обновляется очень оперативно — это делается по телефонной связи. До 8 числа включительно это будет продолжаться».
Дежурные приставы — последний шанс должника, чтобы его пропустили к вожделенному самолету. Единственный вопрос, который пока остался без ответа: почему все эти чудеса работают только в праздники, а не круглый год.
Многие узнают о долге уже в аэропорту во время паспортного контроля. Пограничник сможет увидеть, что ФСПП наложила запрет на выезд, это отобразится в базе данных. В обычные дни можно было бы считать, что отпуск провален, потому что уладить формальности было бы невозможно: нужно оплатить долг, уведомить пристава, тот ставит в известность центральное управление в Москве, и только оттуда эта информация приходит к пограничникам — целая бюрократическая процедура. Но новогодние праздники — это же время чудес. И приставы чуть менее суровы, и уж точно более оперативны, чем обычно.
Всю эту процедуру можно будет провернуть всего за полчаса-час. Для этого прямо в залах вылета международных аэропортов появились стойки, где уже дежурят приставы. Там можно будет оплатить долг.
Игорь Мартынов, судебный пристав-исполнитель Чертановской ОСП ФСП Москвы: «Способы оплаты традиционные: кассы банков и подтверждающие документы о том, что оплата произведена. Сегодня и праздничные дни база обновляется очень оперативно — это делается по телефонной связи. До 8 числа включительно это будет продолжаться».
Дежурные приставы — последний шанс должника, чтобы его пропустили к вожделенному самолету. Единственный вопрос, который пока остался без ответа: почему все эти чудеса работают только в праздники, а не круглый год.
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