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    В Приморье автомобилисты украли добычу у леопарда

    3 комментария
    • Фото: leopard-land.ru
    В Приморье автомобилисты украли добычу у леопарда

    В Приморье автомобилисты украли добычу у леопарда

    В Приморье автомобилисты украли добычу у леопарда
  • Фото: leopard-land.ru

    • Сотрудники заповедника «Земля леопарда» обратили внимание на странное поведение леопарда, который вышел на дорогу и попал на видео. Хищник долго не решался перейти трассу, обнюхивая и осматривая все вокруг.

    Ученые выехали на место происшествия и выяснили, что, скорее всего, у леопарда кто-то из автомобилистов украл добычу. Дело в том, что леопард после удачной охоты пытался перетащить через дорогу тушу добытой им косули. Однако проезжающие мимо машины спугнули хищника, и он скрылся в лесу. В это время кто-то из автомобилистов притормозил и «присвоил себе „бесхозные“ десятки килограммов свежего угощения к новогоднему столу».

    Случившееся застало леопарда врасплох. Вернувшись на дорогу он долго обнюхивал и осматривал место, где оставил косулю, но так и не обнаружил ее, сообщили в пресс-службе заповедника.

    Глеб Седаш, научный сотрудник нацпарка «Земля леопарда»: «В дикой природе зимой пятнистые олени и косули являются основой питания дальневосточного леопарда. Одно крупное копытное может обеспечить пятнистому хищнику около 14 дней сытой жизни. Однако в данном случае краснокнижная кошка осталась без пропитания. Леопарду снова придется выслеживать добычу и проявлять все свои навыки совершенного хищника, что требует немало времени и энергии. Намеренно или нет, но забравшие тушу люди явно испортили новогоднее настроение леопарду».

    При этом отмечается, что внешне леопард выглядел упитанным и едва ли испытывал проблемы с пропитанием, так что в будущем с ним все будет в порядке.



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