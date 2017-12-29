На Алтае пять человек погибли в автокатастрофе

Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух машин в Алтайском крае.

Автокатастрофа произошла в 10 километрах от Алейска. Там столкнулись два легковых автомобиля.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ДТП, а также обеспечивают безопасность дорожного движения.