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    На Алтае пять человек погибли в автокатастрофе

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    На Алтае пять человек погибли в автокатастрофе

    На Алтае пять человек погибли в автокатастрофе

    Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух машин в Алтайском крае.

    Автокатастрофа произошла в 10 километрах от Алейска. Там столкнулись два легковых автомобиля.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего ДТП, а также обеспечивают безопасность дорожного движения.

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