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    В ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв: десятки раненых

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    • Фото: twitter.com
    В ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв: десятки раненых

    В ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв: десятки раненых

    В ночном клубе в Колумбии прогремел взрыв: десятки раненых
  • Фото: twitter.com

    • Свыше 30 человек ранены при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии — в одном из населенных пунктов департамента Антьокия.

    По последним данным, ранения получил как минимум 31 человек, 11 из них пострадали серьезно.

    Как сообщает портал Noticias, за нападением на ночной клуб может стоять одна из местных криминальных группировок — наркокартель «Клан залива» (Clan del Golfo).

    Местные силовики сообщают о двух задержанных в связи с этим происшествием.

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