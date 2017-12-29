Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке мог устроить ребенок

Мэр
Нью-Йорка озвучил журналистам одну из версий причин смертноносного пожара в жилом доме в Нью-Йорке.
Следователи предполагают, что пожар в жилом пятиэтажном доме в Бронксе мог устроить ребенок, который играл с плитой. Об этом сообщается в Twitter Associated Press со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
Дом в Бронксе загорелся накануне вечером по местному времени. Пожару была присвоена 4-я категория сложности. Огонь быстро распространился по зданию, поэтому многие не успели спастись. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Местные власти назвали пожар самым смертоносным в Нью-Йорке за последние четверть века.
BREAKING: New York City mayor says investigators believe Bronx fire that killed 12 was caused by child playing with stove.— The Associated Press (@AP) 29 декабря 2017 г.
Дом в Бронксе загорелся накануне вечером по местному времени. Пожару была присвоена 4-я категория сложности. Огонь быстро распространился по зданию, поэтому многие не успели спастись. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Местные власти назвали пожар самым смертоносным в Нью-Йорке за последние четверть века.
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