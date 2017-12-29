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    Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке мог устроить ребенок

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    Пожар с 12 погибшими в <nobr>Нью-Йорке</nobr> мог устроить ребенок

    Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке мог устроить ребенок

    Пожар с 12 погибшими в <nobr>Нью-Йорке</nobr> мог устроить ребенок
  • Фото: Associated Press © 2017, Frank Franklin II

    • Мэр Нью-Йорка озвучил журналистам одну из версий причин смертноносного пожара в жилом доме в Нью-Йорке.

    Следователи предполагают, что пожар в жилом пятиэтажном доме в Бронксе мог устроить ребенок, который играл с плитой. Об этом сообщается в Twitter Associated Press‏ со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.




    смотретьПожар в Нью-Йорке стал самым смертоносным за последние 25 лет
    Пожар в Нью-Йорке стал самым смертоносным за последние 25 лет
    Дом в Бронксе загорелся накануне вечером по местному времени. Пожару была присвоена 4-я категория сложности. Огонь быстро распространился по зданию, поэтому многие не успели спастись. По последним данным, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Местные власти назвали пожар самым смертоносным в Нью-Йорке за последние четверть века.

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