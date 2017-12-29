Испытание терактом: взрыв в метро стал трагедией года для Петербурга

3 апреля 2017 года навсегда вписано в летопись Петербурга.
Самодельное взрывное устройство сработало на синей ветке метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около в 14:35, унеся жизни 15 человек. В том числе и предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Более сотни пассажиров получили ранения.
Среди задержанных по подозрению в причастности к теракту есть граждане других стран Средней Азии. Председатель НАК и директор ФСБ России потребовали уделить повышенное внимание укреплению пограничного режима на государственной границе, контролю пассажиропотоков, наведению порядка в миграционной сфере.
Сейчас по делу о взрыве в петербургском метро арестованы 10 человек. Их схватили в Москве и Петербурге в первые дни после совершения теракта. Еще 7 человек были задержаны летом по подозрению в приготовлении взрыва на железной дороге, напоминает ТАСС.
Говоря об этой беде, все как один вспоминают ту силу духа и невероятную сплоченность, которую продемонстрировал Петербург в те драматически часы.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Среди задержанных по подозрению в причастности к теракту есть граждане других стран Средней Азии. Председатель НАК и директор ФСБ России потребовали уделить повышенное внимание укреплению пограничного режима на государственной границе, контролю пассажиропотоков, наведению порядка в миграционной сфере.
Сейчас по делу о взрыве в петербургском метро арестованы 10 человек. Их схватили в Москве и Петербурге в первые дни после совершения теракта. Еще 7 человек были задержаны летом по подозрению в приготовлении взрыва на железной дороге, напоминает ТАСС.
Говоря об этой беде, все как один вспоминают ту силу духа и невероятную сплоченность, которую продемонстрировал Петербург в те драматически часы.
Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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