США поставят ракеты двум соседним с Россией странам

ВВС США и компания Raytheon Missile Co заключили контракт на производство ракет AMRAAM, которые будут поставляться в десять стран мира. Среди них граничащие с Россией Польша и Япония.
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В рамках контракта на 634,2 миллиона долларов предполагается создать усовершенствованные ракеты средней дальности класса «воздух — воздух», а также запчасти к ним и телеметрическое оборудование. Производство будет вестись в Аризоне, окончание работ запланировано на 31 января 2020 года.
По данным сайта Пентагона, готовое вооружение будет поставляться в Японию, Польшу, Индонезию, Южную Корею, Марокко, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн и Катар.
По данным сайта Пентагона, готовое вооружение будет поставляться в Японию, Польшу, Индонезию, Южную Корею, Марокко, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн и Катар.
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