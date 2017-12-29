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    США поставят ракеты двум соседним с Россией странам

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    • Фото: Reuters © 2017, Paul Hanna
    США поставят ракеты двум соседним с Россией странам

    США поставят ракеты двум соседним с Россией странам

    США поставят ракеты двум соседним с Россией странам
  • Фото: Reuters © 2017, Paul Hanna

    • ВВС США и компания Raytheon Missile Co заключили контракт на производство ракет AMRAAM, которые будут поставляться в десять стран мира. Среди них граничащие с Россией Польша и Япония.

    В рамках контракта на 634,2 миллиона долларов предполагается создать усовершенствованные ракеты средней дальности класса «воздух — воздух», а также запчасти к ним и телеметрическое оборудование. Производство будет вестись в Аризоне, окончание работ запланировано на 31 января 2020 года.

    По данным сайта Пентагона, готовое вооружение будет поставляться в Японию, Польшу, Индонезию, Южную Корею, Марокко, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн и Катар.




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