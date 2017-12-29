Задымление в петербургской подземке привело к давке на центральных станциях

Петербуржцы делятся впечатлениями от последствий возгорания мусора в одной из шахт метро.
Станции Московско-Петроградской линии метро были недоступны для пассажиров в течение получаса. Поезда следовали от «Парнаса» до «Петроградской», а также от «Сенной площади» до «Купчино».
В соцсетях очевидцы жаловались на запах гари и давку. Причем подчеркивали, что невыносимо пахло горелой пластмассой.
Движение по синей ветке петербургского метрополитена было возобновлено в 15 часов. Причиной сбоя стало задымление в тоннеле. По информации МЧС, в вентиляционной шахте на Марсовом поле на глубине 90 метров вспыхнул мусор.
Площадь пожара составила всего полквадратных метра. Сотрудники подземки потушили его самостоятельно. Однако для проветривания были закрыты вестибюли «Невского проспекта» и «Горьковской».
В соцсетях очевидцы жаловались на запах гари и давку. Причем подчеркивали, что невыносимо пахло горелой пластмассой.
Движение по синей ветке петербургского метрополитена было возобновлено в 15 часов. Причиной сбоя стало задымление в тоннеле. По информации МЧС, в вентиляционной шахте на Марсовом поле на глубине 90 метров вспыхнул мусор.
Площадь пожара составила всего полквадратных метра. Сотрудники подземки потушили его самостоятельно. Однако для проветривания были закрыты вестибюли «Невского проспекта» и «Горьковской».
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