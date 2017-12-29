Продюсер рассказала о смене пола Джеймсом Бондом

Американский режиссер и продюсер Барбара Брокколи, известная работой над серией фильмов о Джеймсе Бонде, не исключила, что в будущем знаменитый агент станет женщиной или темнокожим.
Продюсер бондианы отметила, что создатели фильмов «всегда пытаются немного выйти за рамки привычного», подчеркнув, что «возможно все».
При этом Брокколи сообщила, что сейчас очень довольна работой Дэниела Крэйга, но «кто знает, что принесет будущее», передает Daily Mail.
Отметим, что премьер Великобритании Тереза Мэй ранее говорила, что однажды Джеймса Бонда должна сыграть женщина. А о желании сыграть агента 007 заявляла британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов».
С 1962 года роль Бонда успели сыграть такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.
При этом Брокколи сообщила, что сейчас очень довольна работой Дэниела Крэйга, но «кто знает, что принесет будущее», передает Daily Mail.
Отметим, что премьер Великобритании Тереза Мэй ранее говорила, что однажды Джеймса Бонда должна сыграть женщина. А о желании сыграть агента 007 заявляла британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов».
С 1962 года роль Бонда успели сыграть такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.
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