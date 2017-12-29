Американка открыла магазин искусственных пенисов для маленьких девочек

Жительница Чикаго Сара Дейсач решила в Интернете торговать искусственными «детскими пенисами».
Приборы предназначены для девочек, которые недовольны полом, который получили при рождении. Им предлагается носить под штанами искусственные пенисы.
При этом американка решила продавать как «экстрамаленькие» модели для детей до пяти лет, так и искусственные пенисы для девочек от пяти до восьми лет. Стоимость изделия составляет от 25 до 45 долларов.
Также посетителям сайта предлагают устройства, с помощью которых девочки и женщины могут справлять нужду стоя.
Как отмечает The Mirror, многим идея жительницы Чикаго пришлась не по нраву. Пользователи соцсетей назвали ужасным решение торговать искусственными «детскими пенисами», а также задались вопросом о том, зачем маленьким девочкам справлять нужду стоя.
При этом американка решила продавать как «экстрамаленькие» модели для детей до пяти лет, так и искусственные пенисы для девочек от пяти до восьми лет. Стоимость изделия составляет от 25 до 45 долларов.
Также посетителям сайта предлагают устройства, с помощью которых девочки и женщины могут справлять нужду стоя.
Как отмечает The Mirror, многим идея жительницы Чикаго пришлась не по нраву. Пользователи соцсетей назвали ужасным решение торговать искусственными «детскими пенисами», а также задались вопросом о том, зачем маленьким девочкам справлять нужду стоя.
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