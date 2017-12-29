Захарова назвала историю с Саакашвили «позором для Украины»

Ситуация вокруг бывшего грузинского президента и
экс-губернатора Одесской области — это позор для Украины. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
В интервью «Комсомольской правде» Захарова назвала поведение Саакашвили «неадекватным», а его деятельность — «грязными играми».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, по его неадекватному поведению судят обо всем народе».
В Киеве 5 декабря была предпринята попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их незаконной деятельности. Сторонники бывшего одесского губернатора отбили его у правоохранителей и отправились на митинг в центр украинской столицы.
На следующий день силовики ли пришли к Саакашвили в палаточный лагерь, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать экс-президента Грузии и доставить в изолятор СБУ удалось только поздно вечером 8 декабря.
Требование прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 11 декабря отклонил Печерский районный суд Киева. Прокуратура подала жалобу на отказ суда. Бывшему одесскому губернатору грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, по его неадекватному поведению судят обо всем народе».
В Киеве 5 декабря была предпринята попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их незаконной деятельности. Сторонники бывшего одесского губернатора отбили его у правоохранителей и отправились на митинг в центр украинской столицы.
На следующий день силовики ли пришли к Саакашвили в палаточный лагерь, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать экс-президента Грузии и доставить в изолятор СБУ удалось только поздно вечером 8 декабря.
Требование прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 11 декабря отклонил Печерский районный суд Киева. Прокуратура подала жалобу на отказ суда. Бывшему одесскому губернатору грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Комментарии