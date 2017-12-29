Население Земли приближается к 7, 5 миллиарда. демография, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаселение Земли приближается к 7,5 миллиарда

Население Земли приближается к 7,5 миллиарда

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Население Земли приближается к 7,5 миллиарда

Население Земли приближается к 7,5 миллиарда

Население Земли приближается к 7,5 миллиарда

    Американские демографы с точностью до человека подсчитали, сколько людей будет на планете 1 января 2018 года.

    Согласно исследованию, в 2017 году прирост составил 78,5 миллиона. Таким образом, к Новому году число жителей достигнет 7 444 443 881 человек.

    Сообщается, что в январе каждую секунду на свет будут появляться в среднем по 4 ребенка. Если верить прогнозам ученых, к 2050 году в мире будет насчитываться уже 9 миллиардов человек.

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