Население Земли приближается к 7,5 миллиарда

Американские демографы с точностью до человека подсчитали, сколько людей будет на планете 1 января 2018 года.

Согласно исследованию, в 2017 году прирост составил 78,5 миллиона. Таким образом, к Новому году число жителей достигнет 7 444 443 881 человек.



Сообщается, что в январе каждую секунду на свет будут появляться в среднем по 4 ребенка. Если верить прогнозам ученых, к 2050 году в мире будет насчитываться уже 9 миллиардов человек.