Российские спортсмены примут участие в параде на открытии Олимпиады

Российские атлеты смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
О том, что россиян решили пустить на церемонию открытия, которая пройдет 9 февраля, сообщил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
При это он отметил, что на параде спортсменов россияне пройдут под олимпийским флагом, передает ТАСС.
Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную РФ от Игр. Выступить в южнокорейском Пхёнчхане разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Кроме того, россиянам запретили использовать в форме герб России, эмблемы сборной и ОКР. Эти символы должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia (спортсмен-олимпиец из России).
Позднее Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР, проголосовало за то, чтобы россияне выступили в Пхёнчхане. Ожидается, что на Игры приедут примерно 210 российских атлетов.
При это он отметил, что на параде спортсменов россияне пройдут под олимпийским флагом, передает ТАСС.
Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря дисквалифицировал ОКР и отстранил сборную РФ от Игр. Выступить в южнокорейском Пхёнчхане разрешили только «чистым» спортсменам под олимпийским флагом. Кроме того, россиянам запретили использовать в форме герб России, эмблемы сборной и ОКР. Эти символы должны быть заменены на эмблему Olympic Athlete from Russia (спортсмен-олимпиец из России).
Позднее Олимпийское собрание, которое является высшим руководящим органом ОКР, проголосовало за то, чтобы россияне выступили в Пхёнчхане. Ожидается, что на Игры приедут примерно 210 российских атлетов.
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