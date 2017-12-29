Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты

Центризбирком России на сегодняшнем заседании Владимира Жириновского кандидатом в президенты.
Таким образом, лидер ЛДПР стал первым из претендентов на пост президента, кто прошел процедуру регистрации, передает «Интерфакс».
Напомним, Жириновский был выдвинут на выборы на съезде ЛДПР 20 декабря. А на следующий день политик первым принес в ЦИК пакет необходимых документов. Отметим, что Жириновскому как кандидату от парламентской партии не нужно было собирать подписи избирателей в свою поддержку.
Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Как сообщила накануне глава ЦИК Элла Памфилова, всего о желании принять участие в президентских выборах заявил 51 человек. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.
Напомним, Жириновский был выдвинут на выборы на съезде ЛДПР 20 декабря. А на следующий день политик первым принес в ЦИК пакет необходимых документов. Отметим, что Жириновскому как кандидату от парламентской партии не нужно было собирать подписи избирателей в свою поддержку.
Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Как сообщила накануне глава ЦИК Элла Памфилова, всего о желании принять участие в президентских выборах заявил 51 человек. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.
Комментарии