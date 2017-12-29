Росстат зафиксировал рекордно низкую инфляцию в 2017 году

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  • Фото: РИА Новости, Тарас Литвиненко
Росстат зафиксировал рекордно низкую инфляцию в 2017 году

Росстат зафиксировал рекордно низкую инфляцию в 2017 году

Росстат зафиксировал рекордно низкую инфляцию в 2017 году
  • Фото: РИА Новости, Тарас Литвиненко

    • Инфляция в России достигла минимального показателя за всю историю современной России.

    Инфляция в России в 2017 году достигла рекордно низкого показателя в 2,5%. Таковы предварительные данные индекса потребительских цен, опубликованные в пятницу Росстатом.

    По данным Росстата, в декабре цены в России выросли на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре и октябре — на 0,2 процента.

    Окончательные данные об индексе потребительских цен на основе полного перечня товаров и услуг Росстат планирует представить 10 января.

    Напомним, Центробанк, Минфин и Минэкономразвития на протяжении нескольких месяцев отмечали замедление инфляции в стране. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что оно позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций, но потребует дополнительных усилий по работе над «эффективностью деятельности» в банках. ЦБ рассчитывает, что постепенно рост цен вернется к целевому уровню в 4%.

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