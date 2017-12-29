Путин ратифицировал соглашение о базе ВМФ в Сирии

Владимир Путин ратифицировал соглашение с Сирией о расширении пункта
материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
В соглашении, которое было подписано 18 января, говорится о расширении пункта обеспечения ВМФ в районе сирийского порта Тартус.
Также речь идет о заходах российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии. Документ опубликован на едином портале правовой информации.
Напомним, президент 13 декабря внес в Госдуму на ратификацию проект соглашения о расширении базы в Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет и автоматически продлеваться на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не будет возражать. Также подчеркивалось, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран.
Ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Путин утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме, после чего Россия начала формирование постоянной группировки в Сирии.
Также речь идет о заходах российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии. Документ опубликован на едином портале правовой информации.
Напомним, президент 13 декабря внес в Госдуму на ратификацию проект соглашения о расширении базы в Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет и автоматически продлеваться на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не будет возражать. Также подчеркивалось, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран.
Ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Путин утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме, после чего Россия начала формирование постоянной группировки в Сирии.
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