Путин ратифицировал соглашение о базе ВМФ в Сирии

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Путин ратифицировал соглашение о базе ВМФ в Сирии

Путин ратифицировал соглашение о базе ВМФ в Сирии

Владимир Путин ратифицировал соглашение с Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

В соглашении, которое было подписано 18 января, говорится о расширении пункта обеспечения ВМФ в районе сирийского порта Тартус.

Также речь идет о заходах российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

смотретьПутин внес в Госдуму соглашение с Сирией о расширении базы РФ в Тартусе
Путин внес в Госдуму соглашение с Сирией о расширении базы РФ в Тартусе
Напомним, президент 13 декабря внес в Госдуму на ратификацию проект соглашения о расширении базы в Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет и автоматически продлеваться на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не будет возражать. Также подчеркивалось, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран.

Ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Путин утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме, после чего Россия начала формирование постоянной группировки в Сирии.

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