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    «Труп невесты»: в московском метро появилась страшная Маша

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    • Фото: Московский метрополитен / facebook.com
    «Труп невесты»: в московском метро появилась страшная Маша

    «Труп невесты»: в московском метро появилась страшная Маша

    «Труп невесты»: в московском метро появилась страшная Маша
  • Фото: Московский метрополитен / facebook.com

    • В соцсетях обсуждают ростовую куклу из мультфильма «Маша и медведь», которая «веселит» посетителей новогоднего катка в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина».

    Фотографии с бесплатного катка, который открылся накануне в переходе между станциями метро «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» МЦК, опубликованы на странице Московского метрополитена в Facebook. На фото — два актера, переодетые в костюмы Маши и Медведя из знаменитого российского мультфильма.

    Пользователи усомнились с сходстве Маши из метро с девочкой из мультфильма. Некоторые сравнили Машу совсем с другим мультперсонажем — из мультфильма Тима Бёртона «Труп невесты». А кто-то предположил, что в главную героиню российского мультика, которая расхаживает по метро, «вселился демон».

    «Вместо Деда Мороза они приходят к тем, кто плохо себя вел в этом году: прыгал через турникеты, стоял на эскалаторе слева, обгонял впереди идущих пассажиров, сидел на ступеньках эскалатора, прислонялся к неподвижным частям эскалатора», — шутят пользователи.

    Фотографии с катка в метро также опубликованы в Twitter метрополитена.









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