«Труп невесты»: в московском метро появилась страшная Маша

В соцсетях обсуждают ростовую куклу из мультфильма «Маша и медведь», которая «веселит» посетителей новогоднего катка в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина».
Фотографии с бесплатного катка, который открылся накануне в переходе между станциями метро «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» МЦК, опубликованы на странице Московского метрополитена в Facebook. На фото — два актера, переодетые в костюмы Маши и Медведя из знаменитого российского мультфильма.
Пользователи усомнились с сходстве Маши из метро с девочкой из мультфильма. Некоторые сравнили Машу совсем с другим мультперсонажем — из мультфильма Тима Бёртона «Труп невесты». А кто-то предположил, что в главную героиню российского мультика, которая расхаживает по метро, «вселился демон».
«Вместо Деда Мороза они приходят к тем, кто плохо себя вел в этом году: прыгал через турникеты, стоял на эскалаторе слева, обгонял впереди идущих пассажиров, сидел на ступеньках эскалатора, прислонялся к неподвижным частям эскалатора», — шутят пользователи.
Фотографии с катка в метро также опубликованы в Twitter метрополитена.
Пользователи усомнились с сходстве Маши из метро с девочкой из мультфильма. Некоторые сравнили Машу совсем с другим мультперсонажем — из мультфильма Тима Бёртона «Труп невесты». А кто-то предположил, что в главную героиню российского мультика, которая расхаживает по метро, «вселился демон».
«Вместо Деда Мороза они приходят к тем, кто плохо себя вел в этом году: прыгал через турникеты, стоял на эскалаторе слева, обгонял впереди идущих пассажиров, сидел на ступеньках эскалатора, прислонялся к неподвижным частям эскалатора», — шутят пользователи.
Фотографии с катка в метро также опубликованы в Twitter метрополитена.
С сегодняшнего дня и до 10 января ледовая площадка открыта в переходе со станции МЦК Площадь Гагарина на станцию #мосметро «Ленинский проспект». pic.twitter.com/3zDflc3G3v— Мосметро (@MoscowMetro) 28 декабря 2017 г.
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