Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    На побережье США нашли замерзших насмерть акул

    комментировать
    • Фото: Atlantic White Shark Conservancy / facebook.com
    На побережье США нашли замерзших насмерть акул

    На побережье США нашли замерзших насмерть акул

    На побережье США нашли замерзших насмерть акул
  • Фото: Atlantic White Shark Conservancy / facebook.com

    • На побережье Атлантического океана в США нашли двух замерзших насмерть лисьих акул.

    Мертвых акул обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Погибшие хищники оказались самцами, каждый из них достигал около четырех метров в длину, сообщается в Facebook защитников белых акул в Атлантическом океане.

    Сотрудники организации предполагают, что причиной гибели акул стали аномальные морозы. Отмечается, что в последнюю неделю в Массачусетсе температура опускалась до минус 20 градусов, в то время как обычно держится на уровне минус двух градусов.

    Лисьи акулы, или морские лисицы — активные хищники, которые способны оглушить жертву с помощью хвоста. Обитают во всех тропических и умеренных водах. Обычно плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru