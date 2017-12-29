На побережье США нашли замерзших насмерть акул

На побережье Атлантического океана в США нашли двух замерзших насмерть лисьих акул.
Мертвых акул обнаружил случайный прохожий на берегу залива Кейп-Код с Массачусетсе. Погибшие хищники оказались самцами, каждый из них достигал около четырех метров в длину, сообщается в Facebook защитников белых акул в Атлантическом океане.
Сотрудники организации предполагают, что причиной гибели акул стали аномальные морозы. Отмечается, что в последнюю неделю в Массачусетсе температура опускалась до минус 20 градусов, в то время как обычно держится на уровне минус двух градусов.
Лисьи акулы, или морские лисицы — активные хищники, которые способны оглушить жертву с помощью хвоста. Обитают во всех тропических и умеренных водах. Обычно плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.
Сотрудники организации предполагают, что причиной гибели акул стали аномальные морозы. Отмечается, что в последнюю неделю в Массачусетсе температура опускалась до минус 20 градусов, в то время как обычно держится на уровне минус двух градусов.
Лисьи акулы, или морские лисицы — активные хищники, которые способны оглушить жертву с помощью хвоста. Обитают во всех тропических и умеренных водах. Обычно плавают на глубине около 500 метров в открытом море и только изредка появляются в прибрежной зоне.
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