В Петербурге закрыли две станции метро из-за возгорания в тоннеле

Станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты для пассажиров.
Как сообщает МЧС, около 14:25 в вентиляционной шахте на глубине 90 метров вспыхнул мусор. Площадь пожара составила всего полквадратных метра.
В связи с инцидентом станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты для пассажиров. Поезда там следуют без остановки. Правда, еще несколько минут назад движение поездов осуществлялось от «Парнаса» до «Петроградской», а также от «Сенной площади» до «Купчино».
Сотрудники метрополитена локализовали возгорание. Сейчас в тоннеле под Марсовым полем включена вытяжная вентиляционная система. Таким образом из шахты удаляется дым. В соцсетях сообщают о большом количестве пассажиров, которых эвакуируют из метро в связи с задымлением тоннеля.
В связи с инцидентом станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты для пассажиров. Поезда там следуют без остановки. Правда, еще несколько минут назад движение поездов осуществлялось от «Парнаса» до «Петроградской», а также от «Сенной площади» до «Купчино».
Сотрудники метрополитена локализовали возгорание. Сейчас в тоннеле под Марсовым полем включена вытяжная вентиляционная система. Таким образом из шахты удаляется дым. В соцсетях сообщают о большом количестве пассажиров, которых эвакуируют из метро в связи с задымлением тоннеля.
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