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    В Петербурге закрыли две станции метро из-за возгорания в тоннеле

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    • Фото: РИА Новости, Ростислав Кошелев
    В Петербурге закрыли две станции метро <nobr>из-за</nobr> возгорания в тоннеле

    В Петербурге закрыли две станции метро из-за возгорания в тоннеле

    В Петербурге закрыли две станции метро <nobr>из-за</nobr> возгорания в тоннеле
  • Фото: РИА Новости, Ростислав Кошелев

    • Станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты для пассажиров.

    Как сообщает МЧС, около 14:25 в вентиляционной шахте на глубине 90 метров вспыхнул мусор. Площадь пожара составила всего полквадратных метра.

    В связи с инцидентом станции «Горьковская» и «Невский проспект» закрыты для пассажиров. Поезда там следуют без остановки. Правда, еще несколько минут назад движение поездов осуществлялось от «Парнаса» до «Петроградской», а также от «Сенной площади» до «Купчино».

    Сотрудники метрополитена локализовали возгорание. Сейчас в тоннеле под Марсовым полем включена вытяжная вентиляционная система. Таким образом из шахты удаляется дым. В соцсетях сообщают о большом количестве пассажиров, которых эвакуируют из метро в связи с задымлением тоннеля.

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