На трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео

ЧП произошло на трассе в нескольких километрах от города Дивногорска в Красноярском крае. Перевозившая петарды машина сгорела дотла.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение водителя в салоне. Погибших и пострадавших нет.
По данным местных СМИ, петарды и газовые баллоны были закреплены на крыше микроавтобуса. Чтобы потушить пожар, потребовались 4 автоцистерны. С огнем боролись 12 пожарных.
По данным местных СМИ, петарды и газовые баллоны были закреплены на крыше микроавтобуса. Чтобы потушить пожар, потребовались 4 автоцистерны. С огнем боролись 12 пожарных.
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