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    На трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео. автомобили, Красноярский край, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео

    На трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео

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    • Фото: Андрей Разуваев / youtube.com
    На трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео

    На трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео

    На трассе под Красноярском взорвался микроавтобус с петардами: видео
    • Фото: Андрей Разуваев / youtube.com

      • ЧП произошло на трассе в нескольких километрах от города Дивногорска в Красноярском крае. Перевозившая петарды машина сгорела дотла.

      По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение водителя в салоне. Погибших и пострадавших нет.

      По данным местных СМИ, петарды и газовые баллоны были закреплены на крыше микроавтобуса. Чтобы потушить пожар, потребовались 4 автоцистерны. С огнем боролись 12 пожарных.

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