Надо убрать 500 тысяч машин: Ликсутов нашел способ побороть московские пробки

Вице-мэр российской столицы по транспортным вопросам Максим Ликсутов знает рецепт, который позволит избавить Москву от многокилометровых пробок и сделать движение по городу комфортным.
Как пишет «Газета.Ru», Ликсутов считает необходимым сократить количество ежедневно перемещающихся по Москве машин на 450–550 тысяч.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы по транспортным вопросам: «Всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 миллиона автомобилей. Ежедневно по Москве передвигается 3,6 миллиона машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450–550 тысяч. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе».
По словам Ликсутова, 3,05–3,1 миллиона автомобилей — оптимальное число для Москвы, которое позволяет пропустить без заторов городская дорожная сеть.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы по транспортным вопросам: «Всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 миллиона автомобилей. Ежедневно по Москве передвигается 3,6 миллиона машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450–550 тысяч. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе».
По словам Ликсутова, 3,05–3,1 миллиона автомобилей — оптимальное число для Москвы, которое позволяет пропустить без заторов городская дорожная сеть.
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