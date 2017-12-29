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    Надо убрать 500 тысяч машин: Ликсутов нашел способ побороть московские пробки

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Надо убрать 500 тысяч машин: Ликсутов нашел способ побороть московские пробки

    Надо убрать 500 тысяч машин: Ликсутов нашел способ побороть московские пробки

    Надо убрать 500 тысяч машин: Ликсутов нашел способ побороть московские пробки
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Вице-мэр российской столицы по транспортным вопросам Максим Ликсутов знает рецепт, который позволит избавить Москву от многокилометровых пробок и сделать движение по городу комфортным.

    Как пишет «Газета.Ru», Ликсутов считает необходимым сократить количество ежедневно перемещающихся по Москве машин на 450–550 тысяч.

    Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы по транспортным вопросам: «Всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 миллиона автомобилей. Ежедневно по Москве передвигается 3,6 миллиона машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450–550 тысяч. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе».

    По словам Ликсутова, 3,05–3,1 миллиона автомобилей — оптимальное число для Москвы, которое позволяет пропустить без заторов городская дорожная сеть.

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