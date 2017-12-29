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    Киев обязал университеты закрыть доступ к российским сайтам

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    • Фото: Жернов Вадим / ТАСС
    Киев обязал университеты закрыть доступ к российским сайтам

    Киев обязал университеты закрыть доступ к российским сайтам

    Киев обязал университеты закрыть доступ к российским сайтам
  • Фото: Жернов Вадим / ТАСС

    • Минобрнауки Украины поручило вузам ограничить доступ студентов к сайтам в российской доменной зоне.

    Министерство образования и науки Украины поручило вузам и другим подведомственным учреждениям ограничить доступ к сайтам в российской доменной зоне. Соответствующее распоряжение министерства опубликовало в пятницу издание «Украинская правда».

    Из распоряжения Минобрнауки Украины: «Согласно доктрине об информационной безопасности Украины, утвержденной указом президента от 25.02.2017, с целью предотвращения вреда интересам государства в сфере информационной безопасности, просим провести организационные и технические мероприятия для ограничения доступа сотрудников государственных учреждений, предприятий и организаций к доменным зонам „.ru“ и „.ру“ (кроме случаев, когда такой доступ предоставляется ограниченному числу сотрудников с разрешения руководства предприятий)».

    Отметим, что кириллический домен «.ру» не используется с 2008 года. Для России существует национальный домен верхнего уровня «.рф».

    Кроме того, Минобрнауки Украины потребовало провести в вузах «дополнительную разъяснительную работу» и напомнить, что недопустимо также создавать и использовать служебные почтовые ящики на российских сервисах электронной почты.

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