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    Пассажир с семью котами задержал рейс в аэропорту Киева

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    • Фото: Анна Совицкая / facebook.com
    Пассажир с семью котами задержал рейс в аэропорту Киева

    Пассажир с семью котами задержал рейс в аэропорту Киева

    Пассажир с семью котами задержал рейс в аэропорту Киева
  • Фото: Анна Совицкая / facebook.com

    • Курьезный случай произошел в аэропорту Киева. Там рейс в Анкару задержали из-за пассажира, который пытался провезти с собой сразу семь котов.

    Как пишут украинские «Вести», виновником задержки стал иностранец, который пытался сдать в багаж семерых котов, в то время как, в соответствии с правилами авиакомпании-перевозчика, по одному билету можно провезти не более шести животных.

    При этом мужчина на протяжении двух часов объяснялся с представителями авиакомпании и полицией, настаивая на том, чтобы ему разрешили провезти всех животных.

    Тем временем часть пассажиров рейса выразили недовольство задержкой, а другие заступились за мужчину и его питомцев. В результате авиакомпания согласилась отступить от правил и принять «лишнего» кота.



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