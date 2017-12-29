Пассажир с семью котами задержал рейс в аэропорту Киева

Курьезный случай произошел в аэропорту Киева. Там рейс в Анкару задержали
из-за пассажира, который пытался провезти с собой сразу семь котов.
Как пишут украинские «Вести», виновником задержки стал иностранец, который пытался сдать в багаж семерых котов, в то время как, в соответствии с правилами авиакомпании-перевозчика, по одному билету можно провезти не более шести животных.
При этом мужчина на протяжении двух часов объяснялся с представителями авиакомпании и полицией, настаивая на том, чтобы ему разрешили провезти всех животных.
Тем временем часть пассажиров рейса выразили недовольство задержкой, а другие заступились за мужчину и его питомцев. В результате авиакомпания согласилась отступить от правил и принять «лишнего» кота.
При этом мужчина на протяжении двух часов объяснялся с представителями авиакомпании и полицией, настаивая на том, чтобы ему разрешили провезти всех животных.
Тем временем часть пассажиров рейса выразили недовольство задержкой, а другие заступились за мужчину и его питомцев. В результате авиакомпания согласилась отступить от правил и принять «лишнего» кота.
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