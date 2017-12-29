Честной таксистке выпишут премию за возвращенные пассажирам забытые миллионы

Таксистка из
Ростова-на Дону, вернувшая пассажирам пакет с 4 миллионами рублей, доказала, что под Новый год действительно случаются чудеса. Внушительную сумму в салоне машины забыла семейная пара. Супруги торопились на автовокзал и в суматохе оставили пакет на сидении.
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Этой суммы бы хватило, чтобы погасить кредиты, купить автомобиль или квартиру, а также съездить в кругосветное путешествие. Пока ростовчане перечисляют, на что можно было потратить 4 миллиона рублей, водитель такси Оксана Милованова не устает повторять, что ей чужого не надо. От мешка с деньгами, в котором лежали 8 пачек 5-тысячных купюр, она отказалась без тени сомнений, хотя призналась, что столько наличных видела разве что в кино. Черный пакет таксистка обнаружила на заднем сидении машины, как только приехала на мойку.
Оксана Милованова, водитель такси: «Заглянула в пакет, увидела — так уже какая мойка. Я выгнала машину, выехала, попросила, чтобы соединили со старшим диспетчером».
Ростовчанка могла стать миллионершей, но она предпочла поступить по совести и тут же позвонила забывчивым клиентам. Благо, говорит Оксана, те еще не успели покинуть город, супругов удалось перехватить и вручить ценный груз с неизменным количеством содержимого. Впрочем, супруги не то что пересчитывать наличные не стали, они, как выяснилось, даже не заметил пропажу. Крупную сумму семья получила после сделки по продаже квартиры, но в суматохе едва не лишилась всех сбережений.
Руководство автопарка бескорыстный поступок сотрудницы оценило. Говорят, и до этого относились к ней с большим уважением, а теперь и вовсе восхищаются. Женщине пообещали новогоднюю премию. При этом родные прославившуюся таксистку нет-нет да осуждают.
Оксана Милованова: «Возможно, мне это испытание какое-то было. Думаю, что я его достойно прошла. Не принесут они мне удачи».
Это ее пусть и самая крупная, но далеко не первая находка. Пассажиры чего только в салоне авто не оставляют: одежду, перчатки, зонты, телефоны. Оксана, в прошлом юрист и бухгалтер, уверена, что лучше всего считать свои деньги. Перед высадкой клиентов она теперь обязательно спрашивает: ничего не забыли?
Оксана Милованова, водитель такси: «Заглянула в пакет, увидела — так уже какая мойка. Я выгнала машину, выехала, попросила, чтобы соединили со старшим диспетчером».
Ростовчанка могла стать миллионершей, но она предпочла поступить по совести и тут же позвонила забывчивым клиентам. Благо, говорит Оксана, те еще не успели покинуть город, супругов удалось перехватить и вручить ценный груз с неизменным количеством содержимого. Впрочем, супруги не то что пересчитывать наличные не стали, они, как выяснилось, даже не заметил пропажу. Крупную сумму семья получила после сделки по продаже квартиры, но в суматохе едва не лишилась всех сбережений.
Руководство автопарка бескорыстный поступок сотрудницы оценило. Говорят, и до этого относились к ней с большим уважением, а теперь и вовсе восхищаются. Женщине пообещали новогоднюю премию. При этом родные прославившуюся таксистку нет-нет да осуждают.
Оксана Милованова: «Возможно, мне это испытание какое-то было. Думаю, что я его достойно прошла. Не принесут они мне удачи».
Это ее пусть и самая крупная, но далеко не первая находка. Пассажиры чего только в салоне авто не оставляют: одежду, перчатки, зонты, телефоны. Оксана, в прошлом юрист и бухгалтер, уверена, что лучше всего считать свои деньги. Перед высадкой клиентов она теперь обязательно спрашивает: ничего не забыли?
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