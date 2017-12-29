Не поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери

Жительница Липецка была вынуждена пригласить на похороны полицейских. Лишь после вмешательства правоохранителей ритуальщики согласились отдать ей тело умершей матери.

С самого утра Ольга Полянская ждала у дверей морга. Скоро похороны, а тело умершей матери ей не выдавали. Дверь открыли только полицейским, которые приехали на вызов. Выяснилось, что в стенах учреждения решались свои проблемы: коммерсанты никак не могли договориться между собой, кто и сколько может здесь заработать.



Дело в том, что Ольга после смерти матери обратилась в два агентства. Одно должно было подготовить тело и гроб, другое — провести саму церемонию. Но конкуренты, что называется, пошли на принцип.



Женщине выдали тело покойной матери только после вмешательства правоохранителей. Провожать ее в последний путь родственникам пришлось уже вечером.



Ольга рассказала, что обратилась за услугами в первое попавшееся похоронное бюро, но спустя несколько дней осознала, что переплатила, решила сменить компанию и вернуть свои деньги. В итоге похоронщики потребовали оплатить неустойку. По словам юристов, бизнесмены не имели права так поступать.



На что еще были готовы пойти ритуальщики в борьбе за клиентов, сейчас пытаются разобраться в полиции.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.