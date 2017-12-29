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    Не поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери. Липецк, похоронный бизнес, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери

    Не поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери

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    Не поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери

    Не поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери

    Не поделившие заказ ритуальщики отказались выдать липчанке тело ее матери

      Жительница Липецка была вынуждена пригласить на похороны полицейских. Лишь после вмешательства правоохранителей ритуальщики согласились отдать ей тело умершей матери.

      С самого утра Ольга Полянская ждала у дверей морга. Скоро похороны, а тело умершей матери ей не выдавали. Дверь открыли только полицейским, которые приехали на вызов. Выяснилось, что в стенах учреждения решались свои проблемы: коммерсанты никак не могли договориться между собой, кто и сколько может здесь заработать.

      Дело в том, что Ольга после смерти матери обратилась в два агентства. Одно должно было подготовить тело и гроб, другое — провести саму церемонию. Но конкуренты, что называется, пошли на принцип.

      Женщине выдали тело покойной матери только после вмешательства правоохранителей. Провожать ее в последний путь родственникам пришлось уже вечером.

      Ольга рассказала, что обратилась за услугами в первое попавшееся похоронное бюро, но спустя несколько дней осознала, что переплатила, решила сменить компанию и вернуть свои деньги. В итоге похоронщики потребовали оплатить неустойку. По словам юристов, бизнесмены не имели права так поступать.

      На что еще были готовы пойти ритуальщики в борьбе за клиентов, сейчас пытаются разобраться в полиции.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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