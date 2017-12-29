Жительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки

В Чечне после 20 лет разлуки встретились мать и ее повзрослевшая дочь. Найти родного человека женщина сумела лишь с помощью процедуры ДНК.

Сейчас она уже взрослая женщина, а мать запомнила ее маленькой девочкой с испуганными глазами — они расстались больше 20 лет назад. Шестилетнюю Хаву Ибрагимову в составе группы детей эвакуировали из Чеченской республики, подальше от взрывов и пуль.



Но словно и не было этих двух десятилетий: они сразу узнали друг друга и крепко взялись за руки. Не верили, что это действительно с ними происходит: семья после столь долгой разлуки, наконец, воссоединилась.



Отыскавшаяся спустя столько лет дочь — инвалид первой группы, последние годы жила в интернате. Во время эвакуации в Дагестан у девочки не было при себе документов, она почти не разговаривала. Могла назвать только свое имя — Хава. Тогда ей дали новую фамилию. Это и серькзно усложнило поиски дочери.



Хава прошла через несколько домов-интернатов и в итоге оказалась в Буйнакске. Здесь ее и нашла мать, но долгое время не могла забрать домой. Пришлось пройти не одну юридическую процедуру и доказывать родство. Экспертиза ДНК подтвердила 99,9% совместимости.