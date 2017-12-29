Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Жительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки. дети и подростки, ДНК, семья, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки

    Жительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки

    комментировать
    Жительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки

    Жительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки

    Жительница Чечни нашла дочь после 20 лет разлуки

      В Чечне после 20 лет разлуки встретились мать и ее повзрослевшая дочь. Найти родного человека женщина сумела лишь с помощью процедуры ДНК.

      Сейчас она уже взрослая женщина, а мать запомнила ее маленькой девочкой с испуганными глазами — они расстались больше 20 лет назад. Шестилетнюю Хаву Ибрагимову в составе группы детей эвакуировали из Чеченской республики, подальше от взрывов и пуль.

      Но словно и не было этих двух десятилетий: они сразу узнали друг друга и крепко взялись за руки. Не верили, что это действительно с ними происходит: семья после столь долгой разлуки, наконец, воссоединилась.

      Отыскавшаяся спустя столько лет дочь — инвалид первой группы, последние годы жила в интернате. Во время эвакуации в Дагестан у девочки не было при себе документов, она почти не разговаривала. Могла назвать только свое имя — Хава. Тогда ей дали новую фамилию. Это и серькзно усложнило поиски дочери.

      Хава прошла через несколько домов-интернатов и в итоге оказалась в Буйнакске. Здесь ее и нашла мать, но долгое время не могла забрать домой. Пришлось пройти не одну юридическую процедуру и доказывать родство. Экспертиза ДНК подтвердила 99,9% совместимости.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru