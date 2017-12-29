Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Число раненных при взрыве в петербургском супермаркете достигло 17 человек

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Александр Гальперин
    Число раненных при взрыве в петербургском супермаркете достигло 17 человек

    Число раненных при взрыве в петербургском супермаркете достигло 17 человек

    Число раненных при взрыве в петербургском супермаркете достигло 17 человек
  • Фото: РИА Новости, Александр Гальперин

    • Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в супермаркете.

    За медицинской помощью после взрыва в петербургском супермаркете обратились еще четыре человека. Об этом в пятницу сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

    Анна Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще 4 пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“. После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы».

    Таким образом, число раненых достигло 17 человек.

    смотретьПодозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. На записи с камер наблюдения видно, как в магазин заходит мужчина с рюкзаком и кладет его в камеру хранения. Затем он проходит в торговый зал, делает вид, что приценивается к продуктам, но, ничего не купив, выходит из супермаркета.

    смотретьСледователей озадачила отложенная детонация бомбы в магазине Петербурга
    Следователей озадачила отложенная детонация бомбы в магазине Петербурга
    По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. В СК заявили, что прорабатывают все версии, в том числе теракт.

    Новости по теме

    Взрыв в петербургском супермаркете

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru