Число раненных при взрыве в петербургском супермаркете достигло 17 человек

Власти Петербурга уточнили число пострадавших при взрыве в супермаркете.
За медицинской помощью после взрыва в петербургском супермаркете обратились еще четыре человека. Об этом в пятницу сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
Анна Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще 4 пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“. После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы».
Таким образом, число раненых достигло 17 человек.
Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. На записи с камер наблюдения видно, как в магазин заходит мужчина с рюкзаком и кладет его в камеру хранения. Затем он проходит в торговый зал, делает вид, что приценивается к продуктам, но, ничего не купив, выходит из супермаркета.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. В СК заявили, что прорабатывают все версии, в том числе теракт.
Анна Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще 4 пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“. После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы».
Таким образом, число раненых достигло 17 человек.
Взрыв в магазине в Петербурге произошел накануне вечером. Бомба была заложена в ячейку камеры хранения. На записи с камер наблюдения видно, как в магазин заходит мужчина с рюкзаком и кладет его в камеру хранения. Затем он проходит в торговый зал, делает вид, что приценивается к продуктам, но, ничего не купив, выходит из супермаркета.
По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Однако сегодня президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. В СК заявили, что прорабатывают все версии, в том числе теракт.
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