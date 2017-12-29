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    Новогодний бал: экс-президент Киргизии снял костюмированный клип на свою песню. Киргизия, Новый год, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовогодний бал: экс-президент Киргизии снял костюмированный клип на свою песню

    Новогодний бал: экс-президент Киргизии снял костюмированный клип на свою песню

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    Новогодний бал: <nobr>экс-президент</nobr> Киргизии снял костюмированный клип на свою песню

    Новогодний бал: экс-президент Киргизии снял костюмированный клип на свою песню

    Новогодний бал: <nobr>экс-президент</nobr> Киргизии снял костюмированный клип на свою песню

      Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выпустил видеоклип на свою песню на русском языке под названием «Новый год».

      Ролик стилизован под бал предположительно XVIII века. Съемки проходили в Национальном театре оперы и балета в Бишкеке.

      В этом году Алмазбек Атамбаев выпустил альбом с десятью треками. Бывший лидер Киргизии заявил, что в скором времени представит 5 композиций на киргизском языке.

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