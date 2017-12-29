«Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию

Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Соответствующее межправительственное соглашение подписали «Росатом» и узбекское правительство.

Глава корпорации Алексей Лихачёв рассказал, что именно важно в сотрудничестве Москвы и Ташкента и в чем местная специфика.



Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации «Росатом»: «Здесь еще в 40–50-х годах прошлого века были основаны несколько направлений ядерной сферы. Первое, что планируем сделать, — это возобновить работу по целому ряду совместных компетенций».



Также «Росатом» предложил построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков. Обучать узбекских специалистов госкорпорация готова за свой счет.