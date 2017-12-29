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    «Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию. Росатом, Узбекистан, атомная энергетика, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию

    «Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию

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    «Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию

    «Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию

    «Росатом» предложил построить в Узбекистане атомную станцию

      Россия и Узбекистан укрепляют сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Соответствующее межправительственное соглашение подписали «Росатом» и узбекское правительство.

      Глава корпорации Алексей Лихачёв рассказал, что именно важно в сотрудничестве Москвы и Ташкента и в чем местная специфика.

      Алексей Лихачёв, генеральный директор госкорпорации «Росатом»: «Здесь еще в 40–50-х годах прошлого века были основаны несколько направлений ядерной сферы. Первое, что планируем сделать, — это возобновить работу по целому ряду совместных компетенций».

      Также «Росатом» предложил построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков. Обучать узбекских специалистов госкорпорация готова за свой счет.

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