Главный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ

Дед Мороз завершает свое грандиозное путешествие по стране вместе с НТВ. Сегодня зимний волшебник приехал в Москву и рассказал, как за 2 месяца вместе с журналистами посетил почти 30 городов.
Главный Дед Мороз во время своего турне исполнял желания тех, кто больше всего нуждается в помощи, — многодетных семей, воспитанников интернатов, а также детей с особенностями развития. В Москве Дед Мороз поделился с журналистам своими впечатлениями о поездке.
Дед Мороз: «Страна огромная, различаются города, природа, но везде живут люди, добрые люди, которые верят в чудо и помогают мне это чудо дарить».
Алексей Земский, генеральный директор телекомпании НТВ: «Это большое счастье — видеть глаза детей, счастливые глаза. Мы надеемся, что в следующем году продолжим и вновь двинемся по всей стране».
Сегодня утром Дед Мороз посетил московскую школу-интернат.
Дед Мороз: «Страна огромная, различаются города, природа, но везде живут люди, добрые люди, которые верят в чудо и помогают мне это чудо дарить».
Алексей Земский, генеральный директор телекомпании НТВ: «Это большое счастье — видеть глаза детей, счастливые глаза. Мы надеемся, что в следующем году продолжим и вновь двинемся по всей стране».
Сегодня утром Дед Мороз посетил московскую школу-интернат.
Комментарии