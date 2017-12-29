Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Главный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ. Дед Мороз, Москва, Новый год, НТВ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ

    Главный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ

    комментировать
    Главный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ

    Главный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ

    Главный Дед Мороз страны подвел итоги путешествия по России с командой НТВ

      Дед Мороз завершает свое грандиозное путешествие по стране вместе с НТВ. Сегодня зимний волшебник приехал в Москву и рассказал, как за 2 месяца вместе с журналистами посетил почти 30 городов.

      Главный Дед Мороз во время своего турне исполнял желания тех, кто больше всего нуждается в помощи, — многодетных семей, воспитанников интернатов, а также детей с особенностями развития. В Москве Дед Мороз поделился с журналистам своими впечатлениями о поездке.

      Дед Мороз: «Страна огромная, различаются города, природа, но везде живут люди, добрые люди, которые верят в чудо и помогают мне это чудо дарить».

      Алексей Земский, генеральный директор телекомпании НТВ: «Это большое счастье — видеть глаза детей, счастливые глаза. Мы надеемся, что в следующем году продолжим и вновь двинемся по всей стране».

      Сегодня утром Дед Мороз посетил московскую школу-интернат.

      Новости по теме

      Путешествие Деда Мороза

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru