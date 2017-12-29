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    СК раскрыл новые детали убийства 19-летней студентки в Новосибирске

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    • Фото: Кристина Приходько / vk.com
    СК раскрыл новые детали убийства <nobr>19-летней</nobr> студентки в Новосибирске

    СК раскрыл новые детали убийства 19-летней студентки в Новосибирске

    СК раскрыл новые детали убийства <nobr>19-летней</nobr> студентки в Новосибирске
  • Фото: Кристина Приходько / vk.com

    • В деле об убийстве 19-летней студентки из Новосибирска, тело которой нашли в большой хозяйственной сумке, появились новые детали.

    В ходе предварительного следствия установлено, что предполагаемые убийцы заманили девушку в один из домов в Советском районе Новосибирска под предлогом уборки. После этого они расправились со студенткой и спрятали ее тело.

    Также в новосибирском управлении СК заявили, что негативная информация об образе жизни убитой девушки не соответствует действительности.

    Напомним, пропавшая студентка была обнаружена мертвой 23 декабря. Преступники изнасиловали, а потом задушили свою жертву, после чего перемотали тело скотчем и, положив его в большую хозяйственную сумку, бросили на обочине возле леса. При этом в СМИ и соцсетях активно обсуждались сообщения о том, что девушка якобы искала спонсора и публиковала в соцсетях свои интимные снимки.

    По обвинению в убийстве студентки задержаны трое мужчин. Их уже отправили под стражу.

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