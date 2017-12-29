Центральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года

В праздничные дни центр российской столицы будет частично перекрыт.

По случаю предстоящих новогодних гуляний в Москве с 30 декабря по 3 января ограничат движение на некоторых центральных улицах. Власти частично, а местами и полностью закроют проезд по Тверской, Петровке, Моховой и улице Охотный Ряд. Также перекроют Ильинку, Васильевский спуск, Варварку и Большой Москворецкий мост.



Как пояснил начальник информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков, с 29 декабря в городе пройдет множество мероприятий. С 29 декабря по 4 января Тверскую, Моховую и Охотный Ряд перекроют для проведения рождественской ярмарки. Сообщается, что с сотрудники Госавтоинспекции во время праздников перейдут на усиленный режим работы.