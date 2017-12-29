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    Центральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года. дороги, дорожное движение, Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦентральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года

    Центральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года

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    Центральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года

    Центральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года

    Центральные улицы Москвы перекроют ради празднования Нового года

      В праздничные дни центр российской столицы будет частично перекрыт.

      По случаю предстоящих новогодних гуляний в Москве с 30 декабря по 3 января ограничат движение на некоторых центральных улицах. Власти частично, а местами и полностью закроют проезд по Тверской, Петровке, Моховой и улице Охотный Ряд. Также перекроют Ильинку, Васильевский спуск, Варварку и Большой Москворецкий мост.

      Как пояснил начальник информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков, с 29 декабря в городе пройдет множество мероприятий. С 29 декабря по 4 января Тверскую, Моховую и Охотный Ряд перекроют для проведения рождественской ярмарки. Сообщается, что с сотрудники Госавтоинспекции во время праздников перейдут на усиленный режим работы.

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