В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны десятки рейсов

Густой туман, который утром накрыл Москву, внес серьезные коррективы в работу столичных воздушных гаваней. Сейчас задержаны или отменены около 40 рейсов.
Несмотря на туман, представители аэропортов заявили, что продолжают работу, принимают и отправляют рейсы, окончательное решение о взлете или посадке остается за командиром воздушного судна.
Сильный туман окутал не только в Москве. Из-за плохой видимости задерживаются рейсы в аэропортах Воронежа, Казани и Саратова. Одна из причин — аномальное тепло, которое установилось на европейской части России.
Сейчас температура воздуха выше нормы на 7–10 градусов. Синоптики уже предупредили, что теплая погода сохранится до Нового года.
Сильный туман окутал не только в Москве. Из-за плохой видимости задерживаются рейсы в аэропортах Воронежа, Казани и Саратова. Одна из причин — аномальное тепло, которое установилось на европейской части России.
Сейчас температура воздуха выше нормы на 7–10 градусов. Синоптики уже предупредили, что теплая погода сохранится до Нового года.
Комментарии