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    Около 1, 7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу из-за долгов. судебные приставы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОколо 1,7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу из-за долгов

    Около 1,7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу из-за долгов

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    • Фото: РИА Новости, Игорь Зарембо
    Около 1,7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу <nobr>из-за</nobr> долгов

    Около 1,7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу из-за долгов

    Около 1,7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу <nobr>из-за</nobr> долгов
    • Фото: РИА Новости, Игорь Зарембо

      • В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что около 1,7 миллиона россиян не смогут покинуть страну в новогодние праздники из-за долгов.

      В ведомстве уточнили, что по отношению к должникам с 22 декабря действует постановление о временном ограничении на выезд из России.

      Приставы отмечают, что данная мера приносит свои результаты. Так, за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должники полностью или частично погасили 56,1 миллиарда рублей долга.

      В ведомстве напомнили, что с 29 декабря по 9 января приставы будут дежурить в зданиях крупных международных аэропортов и консультировать должников с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Кроме того в праздники будет работать горячая линия ФССП России, передает РИА Новости.

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