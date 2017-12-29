Около 1,7 млн россиян не смогут в праздники выехать за границу из-за долгов

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что около 1,7 миллиона россиян не смогут покинуть страну в новогодние праздники
из-за долгов.
В ведомстве уточнили, что по отношению к должникам с 22 декабря действует постановление о временном ограничении на выезд из России.
Приставы отмечают, что данная мера приносит свои результаты. Так, за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должники полностью или частично погасили 56,1 миллиарда рублей долга.
В ведомстве напомнили, что с 29 декабря по 9 января приставы будут дежурить в зданиях крупных международных аэропортов и консультировать должников с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Кроме того в праздники будет работать горячая линия ФССП России, передает РИА Новости.
Приставы отмечают, что данная мера приносит свои результаты. Так, за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должники полностью или частично погасили 56,1 миллиарда рублей долга.
В ведомстве напомнили, что с 29 декабря по 9 января приставы будут дежурить в зданиях крупных международных аэропортов и консультировать должников с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Кроме того в праздники будет работать горячая линия ФССП России, передает РИА Новости.
Комментарии