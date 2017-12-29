В Кремле назвали главное разочарование года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что в Кремле не составляли перечень достижений или неудач уходящего года, и ответил на вопрос о главном разочаровании.
По словам Пескова, главным разочарованием 2017 года можно назвать состояние отношений между Москвой и Вашингтоном.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вполне можно. Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление».
На вопрос о том, что Кремль считает главными достижениями и неудачами уходящего года, Песков затруднился ответить сразу. По его словам, сложно выделить какое-то одно самое главное достижение и самую главную неудачу, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много — это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным».
Песков считает, что выделить основную неудачу года тоже довольно затруднительно. «Это должен говорить сам президент», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вполне можно. Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление».
На вопрос о том, что Кремль считает главными достижениями и неудачами уходящего года, Песков затруднился ответить сразу. По его словам, сложно выделить какое-то одно самое главное достижение и самую главную неудачу, передает ТАСС.
Дмитрий Песков: «Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много — это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным».
Песков считает, что выделить основную неудачу года тоже довольно затруднительно. «Это должен говорить сам президент», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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