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    Итальянская фирма отсудила у Apple права на имя Стива Джобса

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    • Фото: facebook.com
    Итальянская фирма отсудила у Apple права на имя Стива Джобса

    Итальянская фирма отсудила у Apple права на имя Стива Джобса

    Итальянская фирма отсудила у Apple права на имя Стива Джобса
  • Фото: facebook.com

    • Итальянский производитель одежды выиграл у Apple судебный спор за право использовать имя Стива Джобса.

    Итальянская фирма Steve Jobs выиграла судебный спор с Apple за право использовать в названии имя основателя корпорации. Владельцы Steve Jobs братья Винченцо и Джакомо Барбато назвали свою фирму в честь Джобса в 2012 году, когда узнали, что Apple не сделала имя своего основателя торговой маркой, сообщает издание High Snobiety.

    Регистрация бренда была признана законной еще в 2014 году, но фирма не могла использовать его, так как Apple подала против братьев два иска — за название фирмы и ее логотип в виде «надкусанной» буквы J. Спор длился несколько лет и только в этом году завершился в пользу братьев Барбато.

    Фирма Steve Jobs выпускает одежду и сумки. В будущем компания планирует начать производство смартфонов, но на базе ОС Android.

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