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    В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

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    • Фото: Reuters © 2017, Desmond Boylan
    В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

    В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко

    В Испании умерла единственная дочь диктатора Франко
  • Фото: Reuters © 2017, Desmond Boylan

    • В Мадриде на 92-м году скончалась единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко — Мария дель Кармен Франко и Поло.

    Как пишут местные СМИ, несколько месяцев назад у женщины обнаружили рак. Из жизни она ушла у себя дома в окружении семьи.

    Мария дель Кармен Франко и Поло родилась в 1926 году в Овьедо. В 1975 году король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко. В последние годы жила в Мадриде, воспитала семерых детей, передает ТАСС.

    Франсиско Франко был одним из организаторов военного переворота в Испании в 1936 году. В 1939-м, после падения республики был провозглашен военной хунтой пожизненным главой («каудильо») испанского государства и получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания. Сам Франко охарактеризовал его как тоталитарное государство.

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