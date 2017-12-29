В Москве минимальная пенсия с 1 января вырастет до 17,5 тысячи рублей

Хорошая новость для миллионов
москвичей-пенсионеров. Столичное правительство постановило, что с 1 января размер городского социального стандарта пенсионера, который сейчас составляет 14,5 тысячи рублей, увеличивается на 21%.
Неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, с начала 2018 года с учетом городской надбавки ежемесячно будут получать не менее 17,5 тысячи рублей. Повышение коснется примерно 1,4 миллиона пенсионеров, 43 тысячи человек надбавку к пенсии получат впервые.
Также с начала января в столице заметно увеличен размер ряда социальных выплат нуждающимся горожанам. Например, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января вырастет до 4–15 тысяч рублей. Семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на новое пособие — ежегодную выплату в 10 тысяч рублей на покупку комплекта детской одежды (школьной формы).
Единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни увеличиваются на 10–17 тысяч рублей — до 15–30 тысяч, а размер ежемесячного пособия Героям Советского Союза и РФ вырастет на 9 тысяч рублей и составит 25 тысяч рублей в месяц, их вдовы (вдовцы) и родители будут получать больше на 7 тысяч рублей — до 15 тысяч.
Единовременная выплата людям, достигшим 101 года и старше, увеличивается до 15 тысяч рублей. Кроме того, вводится социальная выплата пенсионерам — народным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России, она составит 30 тысяч рублей в месяц, передает «Интерфакс».
Также с начала января в столице заметно увеличен размер ряда социальных выплат нуждающимся горожанам. Например, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января вырастет до 4–15 тысяч рублей. Семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на новое пособие — ежегодную выплату в 10 тысяч рублей на покупку комплекта детской одежды (школьной формы).
Единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни увеличиваются на 10–17 тысяч рублей — до 15–30 тысяч, а размер ежемесячного пособия Героям Советского Союза и РФ вырастет на 9 тысяч рублей и составит 25 тысяч рублей в месяц, их вдовы (вдовцы) и родители будут получать больше на 7 тысяч рублей — до 15 тысяч.
Единовременная выплата людям, достигшим 101 года и старше, увеличивается до 15 тысяч рублей. Кроме того, вводится социальная выплата пенсионерам — народным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России, она составит 30 тысяч рублей в месяц, передает «Интерфакс».
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