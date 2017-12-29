Самый красивый полицейский России уволился из правоохранительных органов

Лейтенант полиции
Санкт-Петербурга Роман Карплюк, который прославился в соцсетях благодаря своей яркой внешности, подал заявление об отставке.
Роман Карплюк сообщил об увольнении в своем Instagram, отметив, что «решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях».
Роман Карплюк: «Полон идей и амбиций, я иду дальше!»
Петербургский полицейский известен в соцсетях своими «гламурными» фотографиями. Снимки красавчика в полицейской форме собирают десятки тысяч лайков. На страницу Романа Карплюка в Instagram подписаны около 150 тысяч пользователей.
Напомним, что в 2014 году в США в соцсетях прогремело имя американского преступника Джереми Микса, задержанного за перестрелку и незаконное хранение оружия. Фото нарушителя опубликовала в Facebook полиция Калифорнии, после чего жизнь мужчины кардинально изменилась. Он прославился на весь мир и спустя некоторое время уже расхаживал по подиумам в качестве топ-модели.
Роман Карплюк: «Полон идей и амбиций, я иду дальше!»
Петербургский полицейский известен в соцсетях своими «гламурными» фотографиями. Снимки красавчика в полицейской форме собирают десятки тысяч лайков. На страницу Романа Карплюка в Instagram подписаны около 150 тысяч пользователей.
Напомним, что в 2014 году в США в соцсетях прогремело имя американского преступника Джереми Микса, задержанного за перестрелку и незаконное хранение оружия. Фото нарушителя опубликовала в Facebook полиция Калифорнии, после чего жизнь мужчины кардинально изменилась. Он прославился на весь мир и спустя некоторое время уже расхаживал по подиумам в качестве топ-модели.
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