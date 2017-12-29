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    Самый красивый полицейский России уволился из правоохранительных органов

    4 комментария
    • Фото: le.too / instagram.com
    Самый красивый полицейский России уволился из правоохранительных органов

    Самый красивый полицейский России уволился из правоохранительных органов

    Самый красивый полицейский России уволился из правоохранительных органов
  • Фото: le.too / instagram.com

    • Лейтенант полиции Санкт-Петербурга Роман Карплюк, который прославился в соцсетях благодаря своей яркой внешности, подал заявление об отставке.

    Роман Карплюк сообщил об увольнении в своем Instagram, отметив, что «решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях».

    Роман Карплюк: «Полон идей и амбиций, я иду дальше!»



    Петербургский полицейский известен в соцсетях своими «гламурными» фотографиями. Снимки красавчика в полицейской форме собирают десятки тысяч лайков. На страницу Романа Карплюка в Instagram подписаны около 150 тысяч пользователей.

    Публикация от Roman (@le.too)



    Публикация от Roman (@le.too)



    Напомним, что в 2014 году в США в соцсетях прогремело имя американского преступника Джереми Микса, задержанного за перестрелку и незаконное хранение оружия. Фото нарушителя опубликовала в Facebook полиция Калифорнии, после чего жизнь мужчины кардинально изменилась. Он прославился на весь мир и спустя некоторое время уже расхаживал по подиумам в качестве топ-модели.

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