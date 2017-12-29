Самое долгое за 100 лет лунное затмение увидят россияне в 2018 году

В 2018 году жители России и стран СНГ смогут наблюдать самое продолжительное за 100 лет полное лунное затмение.
По данным Института прикладной астрономии (ИПА) РАН, в 2018 году произойдет пять солнечных и лунных затмений, в том числе и самое долгое за последние 100 лет полное затмение Луны, которое продлится один час и 43 минуты. Необычная длительность явления объясняется тем, что Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии, причем планета расположится между Солнцем и Луной и заслонит спутник от солнечного света.
Затмение начнется в 20:13 по московскому времени 27 июля, наблюдать его смогут жители России, кроме Дальнего Востока, и стран СНГ.
Самое долгое затмение, по словам пресс-секретаря ИПА РАН Николая Железнова, станет частью серии из трех затмений и произойдет между двумя солнечными (13 июля и 11 августа).
Николай Железнов: «Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными. Любое затмение возможно лишь при нахождении Солнца, Луны и Земли в одной плоскости и на одной линии, и за время, пока Луна делает пол-оборота вокруг Земли, то есть примерно за две недели, и если все три небесных тела остаются в одной плоскости и вновь попадают на одну линию, происходит парное затмение».
Кроме затмений, жителей Земли в наступающем году ждут еще пять астрономических явлений — пролет трех ярких комет летом, осенью и зимой и два мощных метеорных потока в августе и декабре, передает РИА Новости.
Затмение начнется в 20:13 по московскому времени 27 июля, наблюдать его смогут жители России, кроме Дальнего Востока, и стран СНГ.
Самое долгое затмение, по словам пресс-секретаря ИПА РАН Николая Железнова, станет частью серии из трех затмений и произойдет между двумя солнечными (13 июля и 11 августа).
Николай Железнов: «Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными. Любое затмение возможно лишь при нахождении Солнца, Луны и Земли в одной плоскости и на одной линии, и за время, пока Луна делает пол-оборота вокруг Земли, то есть примерно за две недели, и если все три небесных тела остаются в одной плоскости и вновь попадают на одну линию, происходит парное затмение».
Кроме затмений, жителей Земли в наступающем году ждут еще пять астрономических явлений — пролет трех ярких комет летом, осенью и зимой и два мощных метеорных потока в августе и декабре, передает РИА Новости.
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