Генсек НАТО надеется на активизацию контактов с РФ в 2018 году

Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО надеются на то, что диалог с Россией будет более интенсивным в 2018 году.
|
303
Генсек Альянса подчеркнул, что рассчитывает на рост числа встреч и более активные контакты между военными.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Я ожидаю, что у нас будет больше встреч и что мы будем чаще использовать коммуникационные каналы между военными».
По словам Столтенберга, Альянс заинтересован как в политическом диалоге, так и в контактах между военными. При этом о конкретных планах генсек НАТО говорить не стал, передает DPA.
Отметим, что ранее Столтенберг уже заявлял, что рассчитывает на проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО в следующем году, а также подчеркивал, что в Альянсе не хотят новой холодной войны и гонки вооружений с РФ.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Я ожидаю, что у нас будет больше встреч и что мы будем чаще использовать коммуникационные каналы между военными».
По словам Столтенберга, Альянс заинтересован как в политическом диалоге, так и в контактах между военными. При этом о конкретных планах генсек НАТО говорить не стал, передает DPA.
Отметим, что ранее Столтенберг уже заявлял, что рассчитывает на проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО в следующем году, а также подчеркивал, что в Альянсе не хотят новой холодной войны и гонки вооружений с РФ.
Комментарии