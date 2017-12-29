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    Генсек НАТО надеется на активизацию контактов с РФ в 2018 году

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    • Фото: Reuters © 2017, Yves Herma
    Генсек НАТО надеется на активизацию контактов с РФ в 2018 году

    Генсек НАТО надеется на активизацию контактов с РФ в 2018 году

    Генсек НАТО надеется на активизацию контактов с РФ в 2018 году
  • Фото: Reuters © 2017, Yves Herma

    • Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО надеются на то, что диалог с Россией будет более интенсивным в 2018 году.

    Генсек Альянса подчеркнул, что рассчитывает на рост числа встреч и более активные контакты между военными.

    Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Я ожидаю, что у нас будет больше встреч и что мы будем чаще использовать коммуникационные каналы между военными».

    По словам Столтенберга, Альянс заинтересован как в политическом диалоге, так и в контактах между военными. При этом о конкретных планах генсек НАТО говорить не стал, передает DPA.

    Отметим, что ранее Столтенберг уже заявлял, что рассчитывает на проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО в следующем году, а также подчеркивал, что в Альянсе не хотят новой холодной войны и гонки вооружений с РФ.

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