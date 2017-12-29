РКК «Энергия» подтвердила восстановление связи со спутником «Ангосат»

В РКК «Энергия» сообщили, что спутник «Ангосат», с которым пропала связь, работает нормально.
Специалисты смогли восстановить связь со спутником и получить телеметричесую информацию. Она показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме, сообщили в пресс-службе РКК «Энергия».
Напомним, спутник вещания «Ангосат-1», который был создан РКК «Энергия» по заказу Анголы, запустили с космодрома Байконур 26 декабря. Пуск ракеты-носителя «Зенит-2» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме, однако на этапе раскрытия солнечных батарей со спутника перестала поступать телеметрия.
Накануне же СМИ сообщили, что связь с космическим аппаратом удалось восстановить. При этом подчеркивалось, что о нормальной работе спутника пока говорить рано. Источник сообщал, что специалисты пытаются «оживить» спутник.
Напомним, спутник вещания «Ангосат-1», который был создан РКК «Энергия» по заказу Анголы, запустили с космодрома Байконур 26 декабря. Пуск ракеты-носителя «Зенит-2» и отделение разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме, однако на этапе раскрытия солнечных батарей со спутника перестала поступать телеметрия.
Накануне же СМИ сообщили, что связь с космическим аппаратом удалось восстановить. При этом подчеркивалось, что о нормальной работе спутника пока говорить рано. Источник сообщал, что специалисты пытаются «оживить» спутник.
Комментарии