Трамп назвал расследование «вмешательства» России в выборы ударом по имиджу США

Трамп заявил, что расследование «вмешательства» России в американские выборы отрицательно скажется на имидже США в мире.
Расследование «вмешательства» России в американские выборы негативно влияет на образ США в мире, заявил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Times.
Дональд Трамп, президент США: «Из-за расследования страна предстает в плохом свете. Чем раньше оно закончится, тем лучше для государства».
Трамп в очередной раз заявил, что вмешательство в выборы придумали демократы, чтобы оправдать свое поражение на выборах. Однако американский лидер выразил уверенность, что расследование предполагаемого вмешательства пройдет честно. Он добавил, что как президент имеет право закрыть расследование, но принял решение этого не делать.
Издание отмечает, что Трамп в интервью несколько раз отметил свои достижения в должности президента, в частности, налоговую реформу, и выразил надежду на совместную работу с демократами.
Дональд Трамп, президент США: «Из-за расследования страна предстает в плохом свете. Чем раньше оно закончится, тем лучше для государства».
Трамп в очередной раз заявил, что вмешательство в выборы придумали демократы, чтобы оправдать свое поражение на выборах. Однако американский лидер выразил уверенность, что расследование предполагаемого вмешательства пройдет честно. Он добавил, что как президент имеет право закрыть расследование, но принял решение этого не делать.
Издание отмечает, что Трамп в интервью несколько раз отметил свои достижения в должности президента, в частности, налоговую реформу, и выразил надежду на совместную работу с демократами.
Комментарии