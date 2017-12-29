В Казахстане спасли россиянина, три дня просидевшего в машине в степи

В Казахстане спасли гражданина России, который заблудился и три дня провел в своем автомобиле на морозе.
Спасатели Восточно-Казахстанской области отыскали россиянина, который сбился с пути и три дня провел в своей машине в степи.
Как сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС, о пропаже 57-летнего россиянина сообщила его семья. Мужчина ехал на своей машине их Шемонаихи в сторону города Усть-Каменогорска, но свернул с трассы и заблудился. Его мобильный телефон бы разряжен, разрядился также аккумулятор автомобиля. Три дня мужчина провел в своем автомобиле.
Евгений Жигулин, спасатель: «Ориентировочно в 9 км от дороги мы обнаружили автомобиль и самого человека. У мужчины сел мобильный телефон, возможности зарядить не было, так как в машине сел аккумулятор. Продукты питания были, однако несколько суток мужчина всеми силами старался обогреваться в холодной машине. Первое, что он попросил — это горячее питье».
Спасатели помогли мужчине завести машину и сопроводили его до трассы, где его уже ждали родственники.
Как сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС, о пропаже 57-летнего россиянина сообщила его семья. Мужчина ехал на своей машине их Шемонаихи в сторону города Усть-Каменогорска, но свернул с трассы и заблудился. Его мобильный телефон бы разряжен, разрядился также аккумулятор автомобиля. Три дня мужчина провел в своем автомобиле.
Евгений Жигулин, спасатель: «Ориентировочно в 9 км от дороги мы обнаружили автомобиль и самого человека. У мужчины сел мобильный телефон, возможности зарядить не было, так как в машине сел аккумулятор. Продукты питания были, однако несколько суток мужчина всеми силами старался обогреваться в холодной машине. Первое, что он попросил — это горячее питье».
Спасатели помогли мужчине завести машину и сопроводили его до трассы, где его уже ждали родственники.
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