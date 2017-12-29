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    ДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан. ДТП, Москва, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан

    ДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС, Московский транспорт
    ДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан

    ДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан

    ДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС, Московский транспорт

      • Водитель автомобиля, который врезался в автобус, после чего тот въехал в остановку на северо-западе столицы, задержан.

      О задержании водителя черной иномарки, который мог спровоцировать наезд автобуса на пешеходов возле метро «Сходненская», задержан, сообщается в Twitter департамента транспорта Москвы.

      Ведомство публикует фотографию автомобиля черного цвета и сообщает, что водителю этой иномарки была выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.




      смотретьАвтобус сбил людей на остановке в Москве
      Автобус сбил людей на остановке в Москве
      Этим утром рейсовый автобус влетел в остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. По предварительным данным, водитель автобуса — 57-летний Судоуров Раджабали — пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который подрезал транспортное средство. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

      В результате аварии пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина, они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести. Изначально сообщалось о двух погибших и одном травмированном человеке, однако позже в МЧС уточнили: никто не погиб, медикам удалось реанимировать двух раненых на месте ЧП.


      смотретьВодитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
      Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
      Напомним, что в начале недели возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус влетел в подземный переход. В результате 11 пешеходов пострадали, четверо погибли.

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