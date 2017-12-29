ДТП у метро «Сходненская»: подрезавший автобус таксист задержан

Водитель автомобиля, который врезался в автобус, после чего тот въехал в остановку на
северо-западе столицы, задержан.
О задержании водителя черной иномарки, который мог спровоцировать наезд автобуса на пешеходов возле метро «Сходненская», задержан, сообщается в Twitter департамента транспорта Москвы.
Ведомство публикует фотографию автомобиля черного цвета и сообщает, что водителю этой иномарки была выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.
Этим утром рейсовый автобус влетел в остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. По предварительным данным, водитель автобуса — 57-летний Судоуров Раджабали — пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который подрезал транспортное средство. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
В результате аварии пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина, они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести. Изначально сообщалось о двух погибших и одном травмированном человеке, однако позже в МЧС уточнили: никто не погиб, медикам удалось реанимировать двух раненых на месте ЧП.
Напомним, что в начале недели возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус влетел в подземный переход. В результате 11 пешеходов пострадали, четверо погибли.
Ведомство публикует фотографию автомобиля черного цвета и сообщает, что водителю этой иномарки была выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности.
На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области pic.twitter.com/OXJisdFcME— Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.
Этим утром рейсовый автобус влетел в остановку общественного транспорта на северо-западе Москвы. По предварительным данным, водитель автобуса — 57-летний Судоуров Раджабали — пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, который подрезал транспортное средство. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
В результате аварии пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина, они находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести. Изначально сообщалось о двух погибших и одном травмированном человеке, однако позже в МЧС уточнили: никто не погиб, медикам удалось реанимировать двух раненых на месте ЧП.
Место ДТП с автобусом на ул. Сходненская в Москве оцеплено:ВИДЕО pic.twitter.com/OyNk9QcQXA— ЧП (@ntv_chp) 29 декабря 2017 г.
Напомним, что в начале недели возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус влетел в подземный переход. В результате 11 пешеходов пострадали, четверо погибли.
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