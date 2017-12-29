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    В Москве задержали банду мошенников, укравших у пенсионеров 1, 5 млн рублей. Москва, Московская область, задержание, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве задержали банду мошенников, укравших у пенсионеров 1,5 млн рублей

    В Москве задержали банду мошенников, укравших у пенсионеров 1,5 млн рублей

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    В Москве задержали банду мошенников, укравших у пенсионеров 1,5 млн рублей

    В Москве задержали банду мошенников, укравших у пенсионеров 1,5 млн рублей

    В Москве задержали банду мошенников, укравших у пенсионеров 1,5 млн рублей

      Московские полицейские задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.

      Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что задержанные — уроженцы ближнего зарубежья в возрасте от 21 до 48 лет. Трое из них ранее были судимы.

      Злоумышленники звонили пенсионерам по телефону, представлялись сотрудниками пенсионного фонда или социальных служб и под предлогом выплаты денежной компенсации просили сообщить конфиденциальную информацию об их банковских счетах и картах. А после снимали все деньги потерпевших.

      По словам Волк, общий материальный ущерб превысил 1,5 млн рублей.

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