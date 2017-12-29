Новогодняя рулетка: люди играют в «тайного Санту» и дарят анонимные подарки

В Латвии придумали сервис, с помощью которого можно делать новогодние подарки совершенно незнакомым людям. Для этого не нужны ни мешок, ни елка, ни борода Деда Мороза. Все хлопоты возьмет на себя «тайный Санта». Именно так называется сайт, который предоставляет услугу.

Современные технологии проникли даже в такую консервативную, веками устоявшуюся традицию, как сбор подарков из-под елки. Сейчас, чтобы получить подарок, елка не нужна вовсе, а Дед Мороз может быть виртуальным. Для этого лишь надо иметь под рукой Интернет и подобный устройство, с которого можно туда зайти.



В центре Риги маленькая горожанка Элизабет Озола вместе с папой выбирает на рождественском базаре сувенир, который отправит неизвестному получателю из выбранной наугад страны. Это что-то вроде игры: ты отсылаешь наугад подарок, а чей-то подарок приходит к тебе. Ценность и размер не имеют значения, главное- новогоднее настроение!



Элизабет Озола: «Я купила гномика, хочу отправить его в какую-нибудь страну мира какому-нибудь мальчику. Хотелось бы, чтобы это был мальчик из России».



Перед тем как отправить по почте подарок, Элизабет надо заполнить коротенькую анкету на сайте, который заменил реальных Деда Мороза и елку на виртуальных. Здесь надо указать свой почтовый адрес, чтобы получить подарок. Компьютер в ответ выберет наугад адрес, по которому Элизабет в ответ должна будет отослать своего гномика.



Пока маленькая жительница Риги заполняет анкету, поиском подарка занят ее ровесник Рома Анисимов из Нижнего Новгорода. Вместе с папой он пришел в магазин игрушек.



Евгений Анисимов, папа Ромы: «Очень интересно, когда подарки приходят от неизвестных людей. Неизвестно, что человек тебе подарит. Я предложил сыну поучаствовать в этой акции».



Шестилетний Рома надеется на новогоднее чудо. Может быть, именно Элизабет получит плюшевого котенка, которого он выбрал? Автор идеи анонимных подарков от «тайного Санты» — рижанин Юрий Бойчук. Он говорит, что мысль такого обмена презентами родилась 6 лет назад. Восторгам не было предела. Как передает корреспондент Андрей Храмцов, игра сразу же получила популярность среди рижан, а потом вышла и на международный уровень.



Юрий Бойчук, автор проекта: «У нас в этом году 16 тысяч участников из 80 стран мира. Как правило это СНГ и ближнее зарубежье».



Сюрпризы в этой новогодней игре могут быть самые неожиданные. Юрий Бойчук точно знает о нескольких случаях, когда участники через подарки находили друг друга, знакомились и влюблялись. Что может быть чудеснее, чем найти свою вторую половинку в ящике с подарком от анонимного Деда Мороза?