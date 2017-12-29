В Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие

В индийском Мумбаи произошел пожар в здании, в котором находятся офисы и развлекательный центр. Сообщается о гибели не менее 14 человек.
Как передает телеканал NDTV, по меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны. Не менее 16 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии.
Установлено, что возгорание началось в популярном пабе London Taxi. Огонь моментально распространился по всему зданию, в котором находятся несколько ресторанов. Зарево грандиозного пожара было видно из соседних районов города. Точное число жертв пожара будет установлено после полной ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также индийские власти сообщают о многочисленных случаях нарушений пожарной безопасности во многих заведениях сгоревшего развлекательного центра.
Установлено, что возгорание началось в популярном пабе London Taxi. Огонь моментально распространился по всему зданию, в котором находятся несколько ресторанов. Зарево грандиозного пожара было видно из соседних районов города. Точное число жертв пожара будет установлено после полной ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также индийские власти сообщают о многочисленных случаях нарушений пожарной безопасности во многих заведениях сгоревшего развлекательного центра.
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