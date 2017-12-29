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    В Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие. Индия, ночные клубы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие

    В Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие

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    • Фото: @OYERJALOK , @_kneelam / twitter.com
    В Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие

    В Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие

    В Мумбаи сгорел развлекательный центр, есть погибшие
    • Фото: @OYERJALOK , @_kneelam / twitter.com

      • В индийском Мумбаи произошел пожар в здании, в котором находятся офисы и развлекательный центр. Сообщается о гибели не менее 14 человек.

      Как передает телеканал NDTV, по меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны. Не менее 16 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии.

      Установлено, что возгорание началось в популярном пабе London Taxi. Огонь моментально распространился по всему зданию, в котором находятся несколько ресторанов. Зарево грандиозного пожара было видно из соседних районов города. Точное число жертв пожара будет установлено после полной ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций.

      По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также индийские власти сообщают о многочисленных случаях нарушений пожарной безопасности во многих заведениях сгоревшего развлекательного центра.

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