В Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов

Не менее шести человек пострадали в Сиэтле, где автомобильный фургон вылетел на тротуар, сбивая пешеходов, и врезался в витрину магазина.
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Как пишет газета The Seattle Times, автомобильный фургон на оживленной улице вылетел на тротуар, сбил несколько пешеходов и врезался в витрину магазина. Шесть человек были госпитализированы. В их числе и водитель транспортного средства. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
В полиции уверены в том, что нет оснований предполагать, что происшествие может быть связано с терроризмом. По предварительной версии, водитель потерял управление автомобилем из-за резкого ухудшения самочувствия.
В полиции уверены в том, что нет оснований предполагать, что происшествие может быть связано с терроризмом. По предварительной версии, водитель потерял управление автомобилем из-за резкого ухудшения самочувствия.
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