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    В Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов. ДТП, США, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов

    В Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов

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    • Фото: @SeattleFire / twitter.com
    В Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов

    В Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов

    В Сиэтле фургон протаранил группу пешеходов
    • Фото: @SeattleFire / twitter.com

      • Не менее шести человек пострадали в Сиэтле, где автомобильный фургон вылетел на тротуар, сбивая пешеходов, и врезался в витрину магазина.

      Как пишет газета The Seattle Times, автомобильный фургон на оживленной улице вылетел на тротуар, сбил несколько пешеходов и врезался в витрину магазина. Шесть человек были госпитализированы. В их числе и водитель транспортного средства. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

      В полиции уверены в том, что нет оснований предполагать, что происшествие может быть связано с терроризмом. По предварительной версии, водитель потерял управление автомобилем из-за резкого ухудшения самочувствия.

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