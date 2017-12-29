Эксперты оценили перспективу улучшения отношений РФ и США в новом году

Почему госсекретарь США продолжает нагнетать конфликтную атмосферу в отношениях с Россией? И стоит ли в новом году ждать их улучшения?
«Россия возрождается», но «у США нет иллюзий относительно режима в России», «отношения Москвы и Вашингтона оставляют желать лучшего», — это ключевые цитаты из статьи главы госдепартамента США Рекса Тиллерсона, которая вышла в The New York Times. Большая часть публикации посвящена именно России. Статья вышла в свет как раз в годовщину начала дипломатического противостояния между Россией и США. Стоит ли в новом году ждать потеплений в отношениях Москвы и Вашингтона, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Накануне Нового года хочется быть оптимистом, но, честно говоря, шансов на потепление отношений мало. Вот только одна деталь: Тиллерсон ставит Россию в один проблемный ряд с КНДР и Ираном, подчеркивая тем самым действующую систему координат внешней политики США.
Статья Тиллерсона называется «Горжусь американской дипломатией». Газетные заголовки не всегда отражают суть материала, но в случае с публикацией госсекретаря название откровенно противоречит содержимому. Тиллерсон пишет: «США усилили давление на Северную Корею, но разве чего-то этим добились? Обострение с Ираном — дает ли повод для гордости? А отношения с Россией?»
Еще в прошлом декабре казалось, есть шанс на новую перезагрузку отношений двух стран. Накануне 2018 так думают уже лишь немногие.
Кадры, как высланные американцами дипломаты возвращаются в Россию, были сняты 12 месяцев назад. А кажется, что прошли годы. На прощальный выпад Обамы Москва тогда не ответила. Но кто мог предположить, что символом отношений двух стран при Трампе станет черный дым над российским консульством в Сан-Франциско? До такого даже во времена холодной войны не доходило. Штаты вводят все новые и новые санкции, Россия в ответ сокращает штат американской дипмиссии. Американские спецслужбы разгуливают по закрытым дипломатическим объектам России, срезают замки и вскрывают двери, снимают с флагштоков российские триколоры.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Накануне Нового года хочется быть оптимистом, но, честно говоря, шансов на потепление отношений мало. Вот только одна деталь: Тиллерсон ставит Россию в один проблемный ряд с КНДР и Ираном, подчеркивая тем самым действующую систему координат внешней политики США.
Статья Тиллерсона называется «Горжусь американской дипломатией». Газетные заголовки не всегда отражают суть материала, но в случае с публикацией госсекретаря название откровенно противоречит содержимому. Тиллерсон пишет: «США усилили давление на Северную Корею, но разве чего-то этим добились? Обострение с Ираном — дает ли повод для гордости? А отношения с Россией?»
Еще в прошлом декабре казалось, есть шанс на новую перезагрузку отношений двух стран. Накануне 2018 так думают уже лишь немногие.
Кадры, как высланные американцами дипломаты возвращаются в Россию, были сняты 12 месяцев назад. А кажется, что прошли годы. На прощальный выпад Обамы Москва тогда не ответила. Но кто мог предположить, что символом отношений двух стран при Трампе станет черный дым над российским консульством в Сан-Франциско? До такого даже во времена холодной войны не доходило. Штаты вводят все новые и новые санкции, Россия в ответ сокращает штат американской дипмиссии. Американские спецслужбы разгуливают по закрытым дипломатическим объектам России, срезают замки и вскрывают двери, снимают с флагштоков российские триколоры.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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